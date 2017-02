L’UEFA a dévoilé sa « Team of the Week », à savoir « l’Équipe de la Semaine » en Europa League. Ce sont les seizièmes de finale aller qui se sont joués. Et l’équipe la plus représentée est l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien place deux joueurs dans le onze après leur victoire face à l’ AZ Alkmaar (1-4). C’est Alexandre Lacazette et Lucas Tousart, tous deux buteurs, qui prennent place dans le onze, aux côtés de Zlatan Ibrahimovic ou encore de Bernardeschi.

L’Equipe de la semaine en Europa League selon l’UEFA : Onana (Ajax) - Höwedes (Schalke 04), Çürüksu (Osmanlıspor), Kalachev (FK Rostov) - Acheampong (Anderlecht), Milicevic (La Gantoise), Bernardeschi (Fiorentina), Tousart (Lyon) - Lacazette (Lyon), Ibrahimovic (Manchester United), Dzeko (AS Roma).