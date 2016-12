Si Antoine Griezmann a réalisé une année 2016 presque parfaite, ponctuée d’une finale de l’Euro et d’une troisième place dans la course au Ballon d’Or, il l’a également conclue de bien belle manière. En réalisant son rêve : rencontrer le joueur de NBA Derrick Rose, son idole.

En effet, l’international français s’est rendu au Madison Square Garden pour assister à un match des New York Knicks, l’équipe de la star du basket. Une rencontre rendue possible grâce notamment à Joakim Noah, qui a gentiment joué le rôle d’intermédiaire. Un beau cadeau de Noël avant l’heure, l’autre étant l’acquisition d’une superbe McLaren 675LT, d’une valeur de 350 000€.

Thanks to @NBA for making my dream true #GriziVak pic.twitter.com/n4Uq0NyY0o

— Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) 23 décembre 2016