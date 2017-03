Joueur emblématique du Real Madrid dans les années 1990-2000, José María Gutiérrez Hernández alias Guti, aujourd’hui entraîneur des équipes de jeunes des Merengues, soutiendra le FC Barcelone pour son match contre le Paris Saint-Germain ! Dans Marca, il a d’abord loué le comportement de Gérard Piqué, défenseur central des Catalans, qui est celui lui le « seul à tenir tête » dans la mauvaise phase actuelle de son club. Il a ensuite avoué que ce choix est un peu intéressé : il préfère que le Barça continue son parcours en Ligue des Champions, pour qu’ils y laissent des forces et ouvrir le chemin du titre en Liga pour le Real.

« Le seul à Barcelone qui fait face, c’est Piqué. Quand lui prend ses responsabilités, d’autres s’écartent et fuient alors qu’il en prend de tous les côtés. Je veux que Barcelone se qualifie et continue son parcours en Ligue des Champions, comme ça ils ne mettront pas seulement l’accent sur la Liga. Et j’aimerais vraiment que le cinquième but soit inscrit par Piqué. Je pense qu’il le mérite. Je le répète, il est le seul à faire face », a déclaré Guti dans Marca. Pour rappel, Gérard Piqué s’était notamment illustré en critiquant l’arbitrage, qu’il juge trop favorable pour le Real Madrid (match contre Villarreal).