Une nouvelle recrue en approche au RC Lens ! Selon nos informations, le solide milieu de terrain de l’AS Béziers (National) Thomas Ephestion est très proche de signer chez les Sang-et-Or. Âgé de 21 ans, le Français a refusé une offre de Montpellier et préfère le projet lensois.

Dans les dernières minutes, un autre club de Ligue 2 aurait pu s’offrir Ephestion mais n’a pas souhaité surenchérir sur l’offre du RC Lens. De plus, les bonnes relations entre Béziers et le club nordiste ont pu pencher dans la balance. Kevin Fortuné est passé de Béziers à Lens cet été, et le jeune Simon Banza, formé à la Gaillette, est actuellement en prêt dans le club de National.