Dimanche soir aura lieu la 37e journée de Liga avec notamment le Barça qui se déplace à Las Palmas pour croire encore en ses chances de titre. 1er du classement, le club catalan possède également un match de joué en plus que son grand rival du Real Madrid. Un joueur des Iles Canaris ne veut pas voir les Blaugranas remporter le championnat, il s’agit de Jesé.

Dans un entretien à Sportium, l’attaquant prêté par le PSG et ancien de la Casa Blaca, a assuré qu’il ferait tout son possible pour favoriser son club formateur. « J’aimerais marquer un but à tous les matches. Je voudrais marquer face au Barça et donner la Liga au Real, je ne vais pas mentir. La MSN, ce sont des supers joueurs, comme ceux qui jouent au Real Madrid et qui espèrent avoir une opportunité. Le Barça et le Real sont deux grandes équipes. »