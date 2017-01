Régulièrement annoncé du côté du FC Barcelone et de la Juventus, Paulo Dybala ne semble pas réellement prêter attention aux rumeurs de transfert le concernant. Pour le Corriere della Sera, l’Argentin a fait le point sur ces rumeurs et sur son avenir au sein du club turinois.

« Ça me fait rire tout ça, mais de façon positive. Cela veut dire que je suis en train de faire les choses bien et que je dois continuer comme ça. Ça me donne beaucoup de confiance. Mais je ne fais pas attention aux rumeurs, je ne pense qu’à la Juventus et ce que je veux c’est rendre les supporters heureux. Nous aurons des nouvelles concernant ma prolongation bientôt parce que mon agent arrivera à Turin dans les jours à venir. Je suis heureux et me sens bien en Italie », a expliqué la pépite italienne.