Alors que la saison touche à sa fin, les stars du football ne faiblissent pas sur les réseaux sociaux, et cette semaine encore, le programme est chargé, et pour le moins insolite. On a notamment vu Neymar s’essayer au twerk, Cristiano Ronaldo s’offrir un plongeon très bizarre pour fêter ses 100 millions d’abonnés Instagram, et Jean-Michel enflammer le dancefloor en célébrant le titre des féminines de l’OL...

Mais ce n’est pas tout, puisqu’on a aussi découvert l’amitié entre Neymar et Griezmann. L’attaquant français a envoyé un message à EA SPORTS pour que la célébration de Patrice Evra soit présente dans FIFA18, alors que TF1 nous a démontré qu’Emmanuel Macron était bien un grand fan de l’OM...