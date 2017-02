Le PSG n’y était plus habitué, mais cette année la course au titre de champion de France n’est plus une formalité. Avec les Parisiens, les Monégasques et les Niçois se tiennent dans un mouchoir de poche (seulement cinq points séparent Monaco premier et Nice troisième). Mais lors des compétitions européennes, les écuries françaises se serrent les coudes, à l’image du tweet de Jean-Michel Aulas qui supportait le club de la capitale avant son match contre le FC Barcelone. Interrogé en conférence de presse mercredi, Leonardo Jardim, l’entraîneur de Monaco a tenu à féliciter le groupe parisien.

« La victoire du PSG hier c’est une démonstration de qualité du football français. Je défends toujours le championnat français, très compétitif avec beaucoup de très bons joueurs » a déclaré Jardim en conférence de presse. Un avis partagé par son joueur Almamy Touré : « Le PSG mérite largement sa victoire hier. C’est bien pour le foot français. Le PSG est très en forme depuis le début de l’année. Ce sera compliqué. »