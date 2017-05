Alexis Sanchez est sur le départ. Ce n’est pas une surprise, à 12 mois de la fin de son contrat, le Chilien fait traîner sa prolongation et si les Gunners le retiennent, ils prendraient le risque de voir partir leur meilleur joueur pour un montant de zéro euro la saison prochaine.

Déjà beaucoup de clubs se sont positionnés, le PSG, le Bayern, Chelsea ou encore Manchester United. D’après le Telegraph, le Bayern Munich va faire une offre de 55 millions de livres soit 65 millions d’euros. Les Allemands veulent rajeunir leurs deux ailes, avec un Robben et un Ribery vieillissant, et Coman et Douglas Costa, qui ont du mal à montrer leurs qualités.