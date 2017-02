Alors que le Celta avait rapidement pris l’avantage au score via un but de Cabral, l’Atlético n’a pas mis longtemps à égaliser. Et c’est son joueur le plus emblématique, Fernando Torres, qui a fait la différence, avec un superbe retourné alors qu’il était dos au but !

