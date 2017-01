Officiellement annoncé ce mercredi comme renfort du Paris SG, Gonçalo Guedes (20 ans) n’a pas manqué de remercier son club formateur, Benfica, par le biais d’un message publié sur Facebook.

« Je veux remercier mon club de cœur, le Sport Lisboa et Benfica pour toutes ces années de formation et de progression ! C’est une fierté d’avoir fait partie de cette famille. Je suis très heureux de connaître cette nouvelle étape de ma carrière et de revêtir le maillot du Paris SG », a-t-il lâché.