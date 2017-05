Après avoir récupéré Lille aux portes de la descente en Ligue 2, Franck Passi a su donner une nouvelle dynamique à son équipe. Un pari réussi de la part des dirigeants du LOSC .Le club du nord est effectivement maintenant à l’abri pour la saison prochaine, du haut de sa 11e place actuelle. Ces bons résultats ont convaincu l’ancien entraîneur de l’OM de persévérer dans son idée de se bâtir une carrière dans le rôle d’un numéro un. C’est pourquoi il a confirmé ce vendredi vouloir partir à la fin de cette saison, avant l’arrivée de son ancien mentor Marcelo Bielsa.

« J’ai pris ma décision. Je ne serai plus au LOSC la saison prochaine. Je ne sais pas où je serai la saison prochaine. Je veux rester numéro un. J’étais très content de l’accueil des dirigeants, de tout le personnel et des salariés. L’adhésion de mon staff également. Il ne va me rester que des bonnes choses. J’ai pu vérifier que les gens du Nord sont vraiment sympathiques. Je ne souhaite que de la réussite à Marcelo Bielsa et son staff pour la suite » a expliqué Passi en conférence de presse. Selon RMC, Montpellier serait intéressé par son profil.