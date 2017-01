Sacré champion du Mexique avec les Tigres de Monterrey, Andy Delort pourrait être l’un des agitateurs du mercato en France. La semaine dernière, le Stade Rennais s’est positionné afin de l’accueillir car un départ n’est pas à exclure cet hiver.

Ce lundi, c’est au tour de Lorient de tenter sa chance avec le Français annonce L’Équipe. Les Merlus veulent un attaquant cet hiver puisqu’ils vont enregistrer plusieurs départs durant la CAN à savoir celui du Camerounais Benjamin Moukandjo et du Ghanéen Majeed Waris. On évoque un prêt de six mois. Mais l’opération pourrait être compliquée puisque le salaire du joueur est élevé.