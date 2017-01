C’est fait ! Avec son but de très belle facture - un joli coup franc - face à Stoke City, Wayne Rooney totalise 250 buts avec la tunique des Red Devils. Il devient ainsi le meilleur buteur de l’histoire du club, devançant le légendaire Bobby Charlton.

Le joueur des Three Lions a réussi à parvenir à un tel total en 545 matchs. Prochaine barre à franchir, celle des 300 réalisations !

90+4' - GOOOAL ! Stoke 1 United 1.

Wayne Rooney equalises and makes history to become #MUFC's all-time leading scorer. #STOMUN pic.twitter.com/gIzDapMUye

— Manchester United (@ManUtd) 21 janvier 2017