« J’ai des offres et j’ai sept jours pour y penser. Je suis heureux à Madrid mais je veux plus jouer. » En décembre dernier, James Rodriguez évoquait explicitement la possibilité d’un départ lors du mercato hivernal. Remplaçant au Real Madrid, le Colombien a finalement fait machine arrière et attendra la fin de la saison pour plier bagage.

Un revirement de situation qui serait dû, selon le média colombien Confidencial, à un certain Cristiano Ronaldo. Le Portugais se serait entretenu à plusieurs reprises avec l’ancien Monégasque pour le persuader de rester au moins jusqu’en juin prochain. Une initiative qui se comprend (le Real n’aurait pas pu recruter de remplaçant) et qui a visiblement fonctionné !