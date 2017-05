Anthony Modeste fait une super saison avec Cologne. L’ancien Niçois et Bordelais a marqué 25 buts avec son club et est le troisième meilleur buteur du championnat allemand. Alors forcément, une telle saison attire les regards, et pourquoi pas celui de Didier Deschamps. Dans une interview accordée à L’Équipe, l’attaquant de 29 ans explique qu’il regarde attentivement les listes des Bleus.

« Je regarde tout le temps la liste, que je me sente loin ou près. C’est l’équipe de France. Maintenant, on est énormément de joueurs et tous ceux qui sont appelés ont été très performants. Moi, je fais mon job du mieux possible. Ce n’est pas une obsession, mais une ambition, oui, toujours, » a-t-il confié.