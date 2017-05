José Mourinho manie l’ironie comme personne. Le coach de Manchester United l’a une nouvelle fois prouvé en conférence de presse au terme de la défaite des siens face à Arsenal ce dimanche après-midi (2-0). Et le Portugais n’a pas oublié de tacler au passage son meilleur ennemi Arsène Wenger.

« Les supporters d’Arsenal sont heureux et je suis content pour eux. C’est la première fois que je quitte Highbury ou l’Emirates et qu’ils sont contents. Avant, ils pleuraient, ils marchaient la tête basse. Aujourd’hui, ils chantent et font tourner leurs écharpes. C’est bien pour eux. J’ai essayé de l’emporter, je ne leur ai pas offert le match. Wenger est un grand entraîneur mais je n’ai pas apprécié la pression qu’il a mise sans arrêt sur le quatrième arbitre durant la rencontre », a-t-il lâché. Du Mourinho dans le texte.