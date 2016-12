José Mourinho semble vraiment heureux de compter Zlatan Ibrahimovic dans son équipe et il n’hésite pas à mettre en avant les qualités de son buteur suédois. Après avoir défendu le choix de l’ancien Parisien de rejoindre le Premier League, le Special One a de nouveau encensé le Scandinave.

« Je suis content pour lui parce que peut-être que certaines personnes pourraient penser qu’à 35 ans, il n’est plus un top buteur, surtout que la Premier League n’est pas la Ligue 1, mais 35 ans pour lui, c’est la même chose que 25 », a déclaré le Portugais en conférence de presse, avant de poursuivre : « Il marque des buts et joue bien. Je suis vraiment heureux pour lui car il mettra fin à sa carrière à un très haut niveau, pas en Chine ou aux Etats-Unis, donc je suis enchanté pour lui, ses statistiques sont bonnes, et sans penalty, ce qui est incroyable. Il a eu un penalty en 17 matches de Premier League, donc je ne pourrais pas être plus heureux pour lui ».