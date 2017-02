Avec le transfert de Dimitri Payet à l’Olympique de Marseille, l’arrivée de Memphis Depay à Lyon est sans doute l’épisode qui a le plus secoué le mercato cet hiver. Un temps courtisé par l’OGC Nice, le Néerlandais a finalement rejoint le Rhône, l’OL ayant proposé plus d’argent à Manchester United. Dans une interview du président du Gym dans l’Équipe du jour, Jean-Pierre Rivère raconte que son homologue lyonnais lui aurait signifié que sans Nice, Lyon n’aurait jamais recruté Depay.

« Récemment on était sur Memphis Depay… et Lyon fait Depay (sourire au coin). Bon, c’est fait, n’en parlons plus. Il y a quelques jours, j’ai d’ailleurs félicité Jean-Michel Aulas. Il m’a répondu : « c’est grâce à vous qu’on l’a fait, sinon on n’y serait pas allé ! » En fait, on leur a donné l’envie d’y aller… », explique Rivère dans l’Équipe. Le président niçois sous-entend peut-être que dans le football, il y en a qui ont des idées et d’autres de la monnaie…