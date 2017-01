Champion d’Angleterre la saison passée avec Leicester City, Jeffrey Schlupp (24 ans) a choisi de quitter les Foxes.

L’international ghanéen (15 sélections, 1 but) prend la direction de Crystal Palace. Le gaucher s’est engagé avec les Eagles pour quatre ans et demi. Le montant de l’opération est estimé à près de 15 M€.

#CPFC are delighted to announce the signing of @Jeffrey_Schlupp from @LCFC on a four-and-a-half year deal !#WelcomeSchlupp pic.twitter.com/rcikZzZUA4

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) 13 janvier 2017