Il était annoncé comme possible candidat au départ l’été dernier, l’arrivée de Dani Alves réduisant considérablement son champ d’expression. Mais Stephan Lichtsteiner est finalement resté à la Juventus Turin. Bien lui en a pris car le latéral droit suisse continue de jouer chez les Bianconeri (14 matches de Serie A dont 13 comme titulaire).

Alors, pleinement épanoui dans le Piémont, l’ancien Lillois a dit oui à la Vieille Dame et a accepté de prolonger leur idylle : « La Juventus et Stephan Lichtsteiner encore ensemble ! Le latéral suisse a signé une prolongation de son contrat jusqu’au 30 juin 2018. Il poursuit ainsi sa fantastique aventure en bianconero, démarrée il y a cinq ans et demi », indique la Juve dans un communiqué.