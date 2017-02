C’était dans l’air depuis quelques jours, c’est désormais officiel. Maxime Lopez a prolongé son contrat avec l’Olympique de Marseille. Considéré comme l’un des grands espoirs de la formation phocéenne, le jeune milieu de terrain de 19 ans s’est imposé au sein de l’entrejeu olympien depuis le début de saison. « L’Olympique de Marseille annonce ce jour la prolongation du contrat de Maxime Lopez jusqu’au 30 juin 2021 », pouvait-on lire sur le communiqué du club.

« La prolongation de Maxime Lopez est un symbole fort pour nous tous. En tant qu’enfant du pays et même si la route est encore longue, il est un jeune joueur de talent très apprécié des fans, à qui nous souhaitons donner sa chance pour devenir progressivement un homme de base de notre projet sportif. Au-delà, le message que nous entendons délivrer aux jeunes joueurs marseillais est que tout est désormais possible avec l’OM pour autant que les conditions suivantes soient réunies : une capacité de travail et une discipline exceptionnelles, un don de soi et une mentalité qui font passer l’intérêt collectif avant l’intérêt individuel », a déclaré Jacques-Henri Eyraud, président délégué de l’Olympique de Marseille.