Remis en liberté, mais mis au placard par le Stade de Reims après avoir été l’auteur d’une grave agression, Antoine Conte vient d’être prêté par le club champenois. Le défenseur a pris la direction d’Israël et du Beitar Jerusalem.

« Dans l’attente d’un jugement suite à la grave affaire d’ordre extra-sportif impliquant Antoine Conte, le Stade de Reims, qui ne souhaitait pas réintégrer le joueur dans son effectif, annonce son prêt ce matin au Beitar Jérusalem FC. Le club réaffirme son total rejet de toute forme de violence, maltraitance et discrimination. Il témoigne enfin son plus grand respect à ceux qui s’engagent et agissent avec courage et citoyenneté », peut-on lire sur le communiqué publié par Reims.