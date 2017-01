Si Bruno Genesio cherche un renfort offensif avec envie, il a également conscience qu’il doit aussi faire de la place au sein d’un effectif pléthorique, notamment au milieu de terrain, où l’Olympique Lyonnais « a beaucoup trop de monde ». Le coach des Gones, interrogé en conférence de presse, a expliqué qu’il attendait 2 à 3 départs d’ici la fin du mois de janvier. « Il faudrait deux voire trois départs en tout pour que l’effectif soit plus équilibré. (...) Il serait bien pour l’équilibre de l’équipe et l’affirmation de certains qu’il y ait des départs », a-t-il indiqué.

« Je ne vise personne en particulier. J’ai eu des discussions avec des joueurs. On a beaucoup de monde au milieu, je ne peux pas satisfaire tout le monde. Si on peut trouver une solution qui convienne à tout le monde, tant mieux », a-t-il lancé, évoquant le cas Clément Grenier (25 ans). « Clément fait partie des joueurs avec qui j’ai beaucoup échangé, je comprends sa situation, c’est dur quant on ne joue pas. Il faut que tout le monde soit satisfait : lui, s’il a un club qui lui convient, puis les deux clubs, qui doivent être d’accord. C’est compliqué de se faire à l’idée de partir de son club formateur. Cela fait partie des moments-clés d’une carrière, peut-être que c’est le moment pour lui. À lui de décider. C’est sa carrière. À lui de savoir ce qu’il veut pour sa carrière », a-t-il conclu. C’est dit.