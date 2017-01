L’Olympique Lyonnais, bien revenu en Ligue 1 au prix de trois victoires en autant de matches en décembre, nourrit de hautes ambitions pour 2017. Et pour épouser cette envie d’aller toujours plus haut, les Gones ont prévu de se renforcer d’ici la fin du mois de janvier. Bruno Genesio a expliqué clairement en conférence de presse ce qu’il attendait de sa direction, notamment dans le sens des arrivées. « Ce que j’ai suggéré à mon président, c’est de pouvoir recruter un offensif supplémentaire. Avec le départ de Rachid à la CAN, c’est dans ce secteur-là », a-t-il lâché.

Et s’il n’a pas voulu trop en dire sur les noms ciblés, le technicien des Gones a tout de même glissé quelques précieux indices sur les profils ciblés. « On travaille sur différentes pistes, on a bon espoir que ça aboutisse. Il y a des discussions, des échanges, mais ça ne se fait pas en 24h. On a bon espoir de conclure un attaquant rapidement. Le plus tôt possible, le mieux. Je crois que les matches de début d’année (Caen, Marseille, Lille et Saint-Etienne) seront très importants pour la suite de notre saison », a-t-il indiqué.

5 profils sur la short-list

Interrogé sur la piste Jonathan Cafu (25 ans, Ludogorets Razgrad), que son agent annonçait en discussions avec les Rhodaniens dans nos colonnes ce jeudi, le tacticien est resté discret. « Cafu ? On en parle... On a ciblé plusieurs joueurs, je ne vous donnerai pas les noms. Mieux vaut être discret. On a 5 joueurs ciblés, qui seraient un vrai plus, un vrai renfort pour l’équipe. L’objectif, c’est de renforcer l’équipe, pas de produire des effets d’annonce, ni pour contenter le public ou autre », a-t-il expliqué en toute transparence avant de poursuivre.

« Mais c’est difficile parce que les bons joueurs, en général, leurs clubs veulent les conserver en janvier. Il y a beaucoup de noms de joueurs qui reviennent (Jonathan Cafu, Filip Djordjevic, ndlr)... J’ai plutôt envie d’avoir un joueur capable de jouer sur le côté », a-t-il conclu. Bien décidé à frapper un joli coup pour renforcer son attaque cet hiver, Bruno Genesio sait ce qu’il veut. À Florian Maurice et Jean-Michel Aulas de lui offrir la perle rare. Jonathan Cafu ou autre...