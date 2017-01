Patrice Evra a joué son premier match sous les couleurs olympiennes hier. Large vainqueur d’une équipe de Montpellier à la déroute (5-1), l’ancien joueur de la Juventus a fait un match correct pour sa première titularisation. Au micro d’OM TV, l’international français s’est livré sur ses premières impressions au stade Vélodrome.

« C’est parfait, quand tu débutes comme ça avec une belle victoire, c’est bien. (…) Mais maintenant, il ne faut pas s’enflammer. Pour moi, c’est vraiment un privilège de jouer pour Marseille et en plus avec une victoire parce que sinon on allait dire c’est lui le chat noir, donc c’est parfait, c’est parfait. Je ne pouvais pas rêver mieux vu comment s’est passé mon transfert, je devais avoir deux heures pour faire mes affaires, j’ai mon avion qui m’attendait, je viens, je fais la visite médicale vers huit heures, je signe mon contrat à 22h40 et deux jours après je suis sur la pelouse donc franchement, je suis vraiment content. »