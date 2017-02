Avec 13 buts en Ligue 1 depuis le début de saison, Bafétimbi Gomis (31 ans) est l’homme fort de l’Olympique de Marseille. Mais le capitaine olympien, arrivé cet été en provenance de Swansea sous la forme d’un prêt d’un an sans option d’achat, sera-t-il encore un joueur de l’OM la saison prochaine ? Présent en conférence de presse ce lundi, l’attaquant français s’est exprimé sur son avenir. Et d’après ses propos, son choix se fera à l’issue du présent exercice.

« On est à la mi-saison, il y aura une réflexion et une discussion qui arriveront à la fin de la saison. C’est trop tôt pour parler de ça. J’ai la chance d’être au début de ce projet. J’essaie de rendre cette confiance. Le projet n’était pas en place quand j’ai signé ici mais je suis très touché de ce que le peuple marseillais m’a donné. J’espère de tout mon cœur pouvoir remplir les objectifs individuels et collectifs que je m’étais fixés », a déclaré Gomis.