L’arrivée de Morgan Sanson à l’Olympique de Marseille semble se concrétiser. Ce matin déjà, l’Equipe affirmait que les postures semblaient s’approcher entre Marseillais et Montpelliérains. Interrogé par le Midi Libre, Louis Nicollin a confirmé que le transfert est en « bonne voie ».

« C’est un bon petit, intelligent et je ne peux pas lui refuser de partir dans un grand club où il va peut-être tripler son salaire. Parce que Marseille est un grand club. Il fera une carrière à la Deschamps. Ou Desailly. Après deux ou trois ans, il partira à l’étranger. Financièrement, on va bien finir par s’entendre avec Marseille. J’en veux 15 millions mais si Laurent, mon fils, fait affaire, et bien, il partira. Cela nous permettra de recruter quatre nouveaux joueurs en plus du petit de Laval (Mukiele) qui est arrivé. Ce sera un défenseur, deux milieux et un attaquant qui sera bien Ikoné », a confié le président du club héraultais.