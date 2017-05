Karl Toko Ekambi aura un double objectif ce samedi soir : remporter la finale de la Coupe de France contre le Paris Saint-Germain et plaire aux recruteurs des nombreux clubs qui viendront décortiquer sa prestation.

Selon l’Equipe, l’ailier de 24 ans sera observé par Bordeaux, Nice, Villarreal et d’autres clubs de Ligue 1 dont les noms n’ont pas filtré. Jocelyn Gourvennec, l’entraineur des Girondins, aime particulièrement son profil. Le quotidien sportif explique effectivement que ce dernier suit attentivement les performances du joueur du temps où il évoluait au Paris FC et au FC Sochaux. Sous contrat jusqu’en 2020 avec le SCO, il a inscrit 7 buts et délivré 5 passes décisives en 31 matches de Ligue 1 cette saison. L’hiver dernier, le LOSC s’était déjà renseigné.