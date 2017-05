Thomas Meunier adore Twitter et les observateurs se régalent souvent des pics envoyés par le latéral droit belge du Paris Saint-Germain. Cette fois, c’est le consultant de Canal + Pierre Ménès qui a fait les frais de la sortie du Diable Rouge.

En cause ? Une phrase du consultant sur le fait qu’il avait été bloqué par le joueur : « quant à l’opinion de Meunier.... Il m’a bloqué après m’avoir accusé d’avoir taillé Aurier, ce qui a bien fait rire Serge. Il faut qu’il dégonfle (…) Je suis dur ? Surtout avec les mecs qui m’accusent à tort et qui me bloquent alors que je n’ai jamais twitté sur lui ». Le joueur n’a pas manqué de répondre à cela sur Twitter : « juste pour info : Menes était déjà bloqué avant même mon premier match avec Paris. Rien à voir donc avec ce qu’il raconte. Fin de l’histoire ». Ambiance.