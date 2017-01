En conférence de presse au Camp des Loges à la veille du 32e de finale de Coupe de France face à Bastia, l’entraîneur du PSG Unai Emery a évidemment été questionné sur le mercato hivernal. Si Julian Draxler et Giovanni Lo Celso ont déjà débarqué au sein du club de la capitale, un attaquant supplémentaire est toujours espéré, comme l’avait expliqué précédemment Patrick Kluivert. Emery a confirmé la tendance.

« Premièrement, le PSG demande de bons joueurs. C’est un mercato très difficile, parce que les meilleurs joueurs ne partent pas facilement. Nous avons besoin de joueurs qui améliorent les prestations. Le club travaille, cherche bien, regarde bien le profil des joueurs pour améliorer l’effectif. Je suis très content de l’équipe. Après les premiers mois, nous avons regardé et nous avons besoin de concurrence, de plus de joueurs pour l’équipe. Je suis très content des venues de Draxler et Lo Celso. Après, le club cherche et regarde pour l’attaquant, pour la possibilité de recruter un attaquant », a-t-il assuré, sans évoquer les différents noms proposés.