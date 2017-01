« Je recherche un buteur. On analyse la situation pour faire le meilleur choix ». C’était en novembre, et Patrick Kluivert officialisait déjà l’une des priorités de recrutement du Paris Saint-Germain sur le mercato hivernal. Les semaines ont passé et le club de la capitale a déjà accueilli deux recrues offensives : l’attendu Lo Celso et Julian Draxler.

Deux éléments offensifs mais toujours pas d’attaquant pour relayer Edinson Cavani, jugé bien trop seul pour marquer des buts. Actuellement en stage en Tunisie avec le reste de l’effectif, Patrick Kluivert a de nouveau expliqué que le PSG travaillait sur la piste d’un attaquant. « Toujours, le mercato c’est maintenant. Nous sommes en train de négocier. Le mercato d’hiver c’est très difficile. On essaie d’avoir notre attaquant », a-t-il lancé.

Cependant, le directeur du football a refusé d’en dire plus sur les noms déjà sortis dans la presse, comme celui de Lucas Alario. « Alario ? Je ne dis rien. Un autre ? Peut-être. (…) On va voir comment est l’équipe, et on verra quels joueurs peuvent venir renforcer notre équipe. On va voir tous les postes, pas seulement. On veut améliorer toute l’équipe. » Il faut donc croire que le PSG est loin d’avoir achevé son mercato.