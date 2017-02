Interrogé par beIN Sports Espagne au coup de sifflet final de la rencontre, Zinedine Zidane s’est exprimé sur la victoire de son équipe face à Naples. Le Français regrette notamment ce but encaissé.

« Le football est comme ça. Vu comment on a joué en début de match, avec cette intensité, c’est dommage d’avoir encaissé. C’est un peu chiant. Mais au final on a marqué dans la foulée et on est entré dans le match. C’est un résultat logique, mais pas suffisant. Nous sommes à 50/50. Il faut aller les jouer là-bas et ils vont nous rendre les choses difficiles. J’aurais aimé ne pas encaisser. C’est un bon résultat, mais pas assez pour plier l’éliminatoire », a confié le Français.