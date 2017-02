Le Real Madrid devait surmonter un obstacle considérable ce soir, sur la pelouse du Santiago Bernabéu. Naples est dans une forme exceptionnelle sur la scène nationale, et Maurizio Sarri met tout le monde d’accord avec le style de jeu proposé par son équipe, où des individualités comme Dries Mertens savent tirer leur épingle du jeu en ce moment. Pour sa part, Zinedine Zidane misait sur son habituel 4-3-3, et décidait notamment d’aligner James Rodriguez en lieu et place de Lucas Vazquez par exemple. Et les Merengues se sont finalement imposés sans soucis majeurs, écartant les Napolitains de leur chemin avec cette victoire 3-1.

Les locaux démarraient fort. Après vingt secondes de jeu seulement, Karim Benzema enchaînait sur une frappe après un ballon de Cristiano Ronaldo mais Pepe Reina sortait une main ferme. Les troupes de Zinedine Zidane s’étaient emparées du ballon, et le Français et le Portugais se trouvaient particulièrement bien dans les derniers mètres. Les spectateurs présents au Bernabéu attendaient l’ouverture du score madrilène, mais pourtant... C’est bien Insigne qui faisait trembler les filets en premier ! L’attaquant italien profitait d’un mauvais placement de Keylor Navas, trop avancé et excentré, pour expédier le ballon au fond depuis très loin (0-1, 8e). Un véritable sceau d’eau sur la tête des supporters espagnols. Les Merengues tentaient de réagir, mais Benzema loupait totalement sa tête alors que Cristiano Ronaldo lui avait offert un véritable caviar (11e). Très actif devant, le joueur formé à l’OL allait finalement être récompensé de ses efforts. D’un superbe extérieur du pied, Carvajal venait placer le ballon sur sa tête...Prochaine étape, le fond des filets des cages de Reina (1-1, 18e). Les Madrilènes avaient repris le dessus, et le Ballon d’Or 2016 manquait le cadre après un bon ballon de Modric (27e).

Le Real Madrid était supérieur dans tous les compartiments du jeu

Peu à peu, les Napolitains tentaient de reprendre le dessus. Les sorties de balles des coéquipiers de Dries Mertens étaient fluides, mais ils peinaient à réellement atteindre la surface madrilène. C’est d’ailleurs le Real Madrid qui continuait de se procurer les meilleures opportunités. Cristiano Ronaldo, très actif dans le jeu aujourd’hui, centrait pour Benzema, gêné par la sortie de Reina et donc pas en mesure de cadrer alors que c’était la balle du 2-1 (42e) ! Dès le retour des vestiaires, Naples passait la seconde, mais encore une fois, c’est CR7 qui allait faire la différence. Le Portugais se débarrassait d’un Koulibaly trop naïf, offrait une passe en retrait à Kroos qui crucifiait Reina d’une frappe bien placée au ras du poteau (2-1, 49e). Et ce n’était pas tout. Sur un ballon mal dégagé par Albiol, Casemiro enchaînait sur une reprise de volée sublime et complètement hors d’atteinte pour Reina (3-1, 54e).

Sous le regard attentif de Diego Maradona, les Napolitains n’étaient pas à la hauteur du rendez-vous, alors que les Madrilènes ne se satisfaisaient pas de cet avantage de deux buts et voulaient plier la double-confrontation dès ce soir. Et même lorsque les Italiens parvenaient à se créer des occasions, ils n’en profitaient pas, comme sur cette remise de Callejon totalement vendangée par Mertens (67e). Derrière, Reina devait encore se montrer décisif, devant James cette fois (73e). Modric, lui aussi à un excellent niveau ce soir, voyait sa tentative passer juste au-dessus de la barre transversale (83e). Marcelo avait la balle du 4-1 au bout des pieds mais il s’emmêlait les pinceaux et gaspillait une nouvelle occasion (85e). Le danger pouvait arriver de tous les côtés. La preuve, neuf joueurs madrilènes ont tenté au moins un tir pendant la rencontre ! Le score en est finalement resté là, et les Madrilènes sont en position favorable pour la qualification en quarts.