Véritable homme fort de Jorge Sampaoli dans l’entrejeu sévillan, les performances de Steven N’Zonzi ne sont pas passées inaperçues. Manchester City et Séville font ainsi partie des équipes les plus intéressées, pendant que le Français a aussi été annoncé du côté du Barça. Aujourd’hui, le sérieux Sunday Express affirme qu’Arsenal est entré dans la course, étant prêt à payer les 30M€ de sa clause libératoire.

Alors que sa prolongation avec Séville ne semble pas avancer, les dirigeants du club andalou voient ainsi un dangereux prétendant de plus se positionner. Estadio Deportivo affirme cependant que le joueur ne compte pas changer d’air cet hiver, mais que la donne pourrait être différente cet été.