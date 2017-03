Comme tous les mois, l’UNFP a dévoilé sa liste des 5 meilleurs jours de Ligue 1. Pour le mois de février, deux Monégasques, un Lyonnais, un Parisien et un Montpelliérain ont été sélectionnés.

Radamel Falcao (4 buts 1 passe décisive), Ryad Boudebouz (0 but 4 passes décisives), Marco Verratti (0 but, 2 passes décisives), Kylian Mbappé (4 buts, 0 passe décisive) et Memphis Depay (3 buts, 2 passes décisives) sont donc les heureux présélectionnés. La liste définitive des trois joueurs sera annoncée lundi soir sur beIN Sport.