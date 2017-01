Alex Witsel a récemment quitté le Zénith Saint-Pétersbourg pour rejoindre la Chine. Le Belge est vivement critiqué, lui qui était courtisé par la Juventus de Turin. L’international belge, s’est confié sur ses motivations de rejoindre le Tianjin Quanjian au micro de la chaine belge HNL.

« Quand j’ai quitté Benfica pour le Zénith, il y avait aussi des critiques. Les médias avaient dit que j’avais fait ça pour l’argent, mais ce n’est pas grave, je suis habitué aux critiques. J’ai fait un choix de mode de vie, pour ma femme et mes enfants. Je suis persuadé que ce sera une expérience bénéfique pour nous tous. Plus tard mes enfants pourront dire qu’ils ont vécu en Russie et en Chine. » Le joueur de 28 ans a signé contre 20 millions d’euros et son salaire annuel sera de 18 millions d’euros.