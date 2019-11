Ce samedi, le Bayern Munich, champion d’Allemagne en titre, a lourdement chuté du côté de Francfort contre l’Eintracht (5-1). Réduits rapidement à dix contre onze avec l’exclusion de Jérôme Boateng, les Bavarois n’ont pas pu faire face à la déferlante et ont donc subi une défaite incroyable, les reléguant à quatre points du leader, le Borussia Möchengladbach. Et depuis quelques saisons, la position des coaches du FCB est plus qu’instable.

Après une défaite contre le Paris SG, Carlo Ancelotti avait été licencié et remplacé au pied levé par Jupp Heynckes, qui avait fini la saison avant d’être remplacé à son tour par Niko Kovac. Sauf que le début de saison n’est pas vraiment au goût des dirigeants du FC Bayern. Depuis la débâcle de ce week-end, les langues, du côté du board bavarois, ne se sont pas déliées, mais nul doute que les dirigeants réfléchissent déjà à l’avenir et aux solutions pour installer un coup de boost à cette équipe en manque de repères et de leaders.

Il lui reste deux matches

« Même si nous avons longtemps évolué en infériorité numérique, encaisser cinq buts est inacceptable. Mais quand on voit nos récentes performances, ce résultat n’est finalement pas si surprenant. Il faut que nous nous remettions tous en cause, joueurs et entraîneur compris », a même déclaré Manuel Neuer, le portier du club allemand en zone mixte à l’issue de la rencontre, laissant quand même paraître une petite fracture entre les joueurs et Kovac.

Selon les informations de Bild, il resterait deux rencontres au Croate pour se maintenir à la tête du Bayern. La première a lieu en milieu de semaine, pour la Ligue des Champions, a domicile contre l’Olympiacos et la seconde dans une sorte de derby d’Allemagne contre un Borussia Dortmund, qui vient d’étriller Wolfsburg (3-0). Enfin, il affrontera le club de la Ruhr, toujours d’après les informations du média allemand, uniquement s’il n’était pas défait contre les Grecs. Ça va chauffer...