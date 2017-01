Plutôt discret depuis l’ouverture du mercato hivernal, le Bayern Munich a décidé de passer à la vitesse supérieure. En effet, le club allemand vient d’annoncer l’arrivée de deux renforts pour l’été prochain : le défenseur central Niklas Süle (21 ans) et le milieu de terrain Sebastian Rudy (26 ans). Les deux Allemands, qui arrivent en provenance d’Hoffenheim, ont signé des contrats longue durée : cinq années pour le premier et trois pour le second, comme l’a indiqué la formation bavaroise par le bais d’un communiqué officiel.

« Le FC Bayern Munich a recruté Niklas Süle (21 ans) et Sebastian Rudy (26 ans) en provenance du TSG 1899 Hoffenheim (...) Sebastian Rudy a signé un contrat de trois ans, jusqu’au 30 juin 2020. Le contrat de Niklas Süle a une durée de 5 ans, jusqu’au 30 juin 2022 », pouvait-on lire sur le site officiel du célèbre club de Bundesliga. Pour le transfert de Niklas Süle, la presse allemande annonce un montant compris entre 20 et 25 millions d’euros. « Nous sommes très satisfaits et heureux que Niklas Süle et Sebastian Rudy arrivent au Bayern. Le transfert de deux internationaux allemands est également un investissement pour l’avenir du Bayern Munich », s’est réjoui Karl-Heinz Rummenigge.

De l’autre côté du Rhin, cette double opération est véritablement une belle affaire pour le Bayern. « Süle est sans doute l’un des plus grands talents défensifs en Allemagne, probablement en Europe aussi. Il est physiquement très fort, bon tacleur et bon de la tête. C’est un bon footballeur, doté d’une bonne relance. Vous pouvez le comparer à Hummels. Il trouve toujours des solutions, même dans des situations délicates. Et pour Rudy, je suppose qu’il aura le même rôle que Sebastian Rode à l’époque. Il sera un remplaçant fiable , qui peut jouer au poste de milieu de terrain défensif mais aussi arrière droit. À Hoffenheim, il était capitaine, c’était un joueur clé », a déclaré notre confrère Lukas Heimbach de chez FussballTransfers. Belle pioche.