Dans son désir de devenir l’une des références mondiales dans la planète football, le Paris Saint-Germain rêve toujours d’enrôler plusieurs stars internationales. Mais comme son rival en huitième de finale de Ligue des Champions, le FC Barcelone, le club de la capitale a surtout l’envie de devenir une écurie capable de s’appuyer sur les meilleurs talents de son centre de formation pour alimenter l’effectif de son équipe première. Et si Adrien Rabiot, Christopher Nkunku ou encore Alphonse Areola sont les exemples les plus parlants, le cas Jean-Kévin Augustin est différent.

À 19 ans, le jeune attaquant francilien avait débuté la saison auréolé d’un titre de champion d’Europe U19 conquis avec les Bleuets. Mieux, le nouvel homme fort du PSG, Unai Emery, en avait même fait l’un de ses premiers choix pour le rôle de doublure d’Edinson. Flatteur pour JKA. Sauf que depuis, les choses ont bien changé. Titularisé à seulement une reprise en championnat en dix apparitions (un but), le joueur ne fait même plus partie des plans du coach espagnol et n’est plus réapparu sur un terrain depuis le 21 décembre dernier.

Augustin donne son accord au BVB

Mis au placard par son club, Augustin semble donc destiné à quitter les Rouge-et-Bleu. Un scénario dicté par sa situation sportive, mais aussi contractuelle puisqu’il refuse de prolonger un bail s’achevant en 2018. Si Paris veut récupérer de l’argent, une vente l’été prochain est donc inéluctable, si le buteur continue de camper sur ses positions. Une aubaine pour un grand nom de la scène européenne.

En effet, L’Équipe indique que le Borussia Dortmund suit attentivement le dossier JKA. Mieux, le club allemand aurait déjà obtenu l’accord du joueur en vue d’une arrivée la saison prochaine et pourrait proposer aux Rouge-et-Bleu un chèque de 8 M€ pour conclure l’affaire. Conscient qu’il lui sera difficile de retenir Pierre-Emerick Aubameyang une année de plus, le BVB aurait donc fait d’Augustin l’un des remplaçants désignés du Gabonais. Reste maintenant à savoir quelle sera l’attitude des dirigeants parisiens dans ce dossier.