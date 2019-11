Ce week-end avait lieu le 7e tour de Coupe de France un peu partout en métropole, en plus des trois autres rencontres qui ont déjà eu lieu dans certains départements d’Outre-Mer il y a une dizaine de jours. C’était notamment l’occasion pour les clubs de Ligue 2 de faire leur entée en lice dans cette compétition. Il y avait d’ailleurs un choc breton entre Lorient et Guingamp. Battus chez eux par l’EAG en championnat il y a quelques semaines, les Merlus ont cette fois eu le dernier mot en l’emportant largement 3-0. Dans l’autre choc entre pensionnaires du 2e échelon national, Niort a eu besoin des tirs au but pour venir à bout de Châteauroux (1-1, 7-6 t.a.b.).

Ce tour globalement a été très compliqué pour les clubs de Ligue 2 car huit d’entre eux n’ont pas réussi à se qualifier. Pourtant auteur d’un excellent début de saison avec une 3e place après 14 journées, l’AC Ajaccio a sans doute donné la priorité au championnat. Le club corse a été défait 3-1 sur la pelouse de Saint-Floraine, club de National 3. Lui aussi dans le haut du panier en Ligue 2, Sochaux a mordu la poussière à Epinal (N2) avec une défaite 2-0, tandis que l’ESTAC s’est carrément inclinée à domicile face à Bourg-en-Bresse (N1) sur le score de 1-0.

L’hécatombe n’est pas encore finie puisque Bergerac Périgord, pensionnaire de National 2, a battu Clermont 1-0. Grenoble a perdu 2-1 à Fréjus (N2) alors que Le Havre a été battu 3-1 à chez lui par Dunkerque, pourtant club de National 1. Dans les autres rencontres on notera en revanche le carton 6-0 du SM Caen sur le terrain de Mûrs-Erigné (R2) ou encore le cinglant 7-1 du finaliste de la compétition en 2018, les Herbiers (N2), à Sireuil (R2). Enfin, au tour suivant, nous retrouverons tout de même 4 clubs d’Outre-Mer avec notamment la présence des Réunionnais de la Jeunesse Sportive Saint-Pierroise, vainqueurs 1-0 sur la pelouse de Jura Sud (N2).

Outre-Mer :

Golden Star (Martinique) 0 - 1 Club Franciscain (Martinique)

CS Le Moule (Guadeloupe) 0 - 2 Jeunesse Evolution (Guadeloupe)

Saint-Georges (Guyanne) 2 - 1 CSC Cayenne (Guyanne)

Sainte-Marie (Réunion) 2 - 3 Versailles (N3)

Groupe A :

US Gravelines (R1) 2 - 3 (a.p.) FC Rouen (N2)

USM Gonfreville (N3) 1 - 0 Le Touquet (N3)

FC Verton (D1) 0 - 3 Le Stade Portelois (N3)

Lumbrois (R2) 3 - 3 (2-4 t.a.b.) Grande Synthe (N3)

Le Havre (L2) 1 - 3 Dunkerque (N1)

RC Lens (L2) 3 - 1 (a.p.) Boulogne sur Mer (N1)

US St Omer (R1) 0 - 1 Dieppe (N3)

US Tourquennoise (R1) 5 - 0 Grand Calais Pascal FC (R2)

Evreux (N3) 2 - 0 M’Tsapere FC (Mayotte)

Groupe B :

US Pont Sainte Maxence (R2) 1 - 2 USM Senlis (R1)

AC Cambrai (R1) 0 - 1 Quevilly Rouen Métropole (N1)

Olympique Marcquois Football (N3) 0 - 1 Croix football Iris (N2)

AS Beauvais Oise (N3) 1 - 4 FC Chambly (L2)

US Noeux (R1) 0 - 2 FC Bastia Borgo (N1)

Olympique Adamois (R2) 2 - 3 (a.p.) Olympique Saint-Quentin (N2)

AS Prix les Mézières (N3) 2 - 0 Wasquehal Football (R1)

US St Maximin (R2) 0 - 2 Valenciennes FC (L2)

Groupe C :

US Mozac (R3) 2 - 3 FC Cournon (R2)

Auch Football (N3) 0 - 5 Rodez Aveyron Foot (L2)

Union Saint Jean FC (R1) 0 - 1 Aviron Bayonnais (N3)

FC Albères Argelès (R1) 0 - 1 Pau FC (N1)

Trelissac FC (N2) 2 - 0 Stade Montois (N3)

Rodéo FC (N3) - US Colomiers (N2) : match reporté

Bergerac Périgord FC (N2) 1 - 0 Clermont Foot 63 (L2)

Marssac sur Tarn (R1) 2 - 1 FC Saint Medard en Jalles (R1)

Groupe D :

US St Galmier Chamboeuf (R3) 0 - 0 (2-3 t.a.b.) Côte Chaude St-Etienne (R2)

Olympique d’Alès en Cévennes (N3) 1 - 0 AS Lattoise (R1)

US St Floraine (N3) 3 - 1 AC Ajaccio (L2)

RC Grasse (N2) 2 - 0 US Endoume Catalans (N2)

AS Fabrègues (N3) 3 - 1 (a.p.) RCO Agde (N3)

Etoile FC Frejus Saint-Raphaël (N2) 2 - 1 Grenoble Foot 38 (L2)

Marseille Euga Ardziv (N3) 0 - 1 Le Puy Foot Auvergne 43 (N1)

FC Lyon (R2) 0 - 1 Athlético Marseille (N3)

Groupe E :

RC Lédonien (R1) 1 - 2 Annecy FC (N2)

ESTAC Troyes (L2) 0 - 1 Bourg-Peronnas 01 (N1)

Jura Sud (N2) 0 - 1 JS Saint-Pierroise (Réunion)

FC Bourgoin-Jallieu (N3) - FC Villefranche Beaujolais (N1) : match reporté

Olympique de Valence (R1) - Thonon Evian GGFC (R1) : match reporté

ES Chilly (R2) 1 - 0 Hauts Lyonnais (N3)

US Annecy Le Vieux (R2) 0 - 4 FC Limonest (N3)

FC 4 Rivières 70 (R1) 3 - 1 FC Chassieu Décines (R1)

US La Charité (R1) 0 - 4 AJ Auxerre (L2)

Groupe F :

AS Belfort Sud (R1) 1 - 2 AS Nancy Lorraine (L2)

AS Erstein (R1) 0 - 2 ES Thaon (N3)

US Oberschaeffolsheim (R3) 1 - 3 US Raon l’Etape (R3)

US Vandoeuvre (R1) 2 - 0 FC Lunéville (R1)

FC Monceau Bourgogne (N3) 4 - 2 (a.p.) FC Geispolsheim (R1)

ASM Belfort FC (N2) 1 - 0 Ajaccio GFC (N1)

US Sundhoffen (R2) 0 - 3 FC Mulhouse (N2)

SA Epinal (N2) 2 - 0 FC Sochaux Montbeliard (L2)

Vauban Strasbourg (N3) 3 - 1 Hienghène Sports (Nouvelle-Calédonie)

Groupe G :

Sainte Geneviève des Bois Sport (N2) - Entente SSG (N2) : match reporté

Hombourg Haut SSEP (R3) 1 - 0 US Forbach (R1)

CA Boulay (R1) 2 - 1 CS Meaux Academy Football (R1)

Villemomble Sport (R2) 1 - 5 US Orléans (L2)

Moulins Yzeure Foot (N2) 1 - 2 St Pryvé St Hilaire (N2)

EF Reims Ste Anne (R1) 0 - 0 (5-4 t.a.b.) Cormontreuil (R1)

US Sarre Union (R3) 0 - 2 US Créteil Lusitanos (N1)

CSO Amnéville (N3) 0 - 2 Paris FC (L2)

Groupe H :

Dinan Léhon (N3) - Stade Pontivyen (N3) : match reporté

CEP Lorient (R1) 1 - 3 Stade Plabennec (N3)

FC Lorient (L2) 3 - 0 Guingamp (L2)

Voltigeurs de Châteaubriant (N3) 4 - 0 TA Rennes (N3)

FC Guichen (N3) 0 - 1 Milizac Saint-Pierre (R1)

CS Betton (R3) 0 - 6 US Concarneau (N1)

US Montagnarde (R1) 1 - 2 (a.p.) Stade Briochin (N2)

SC Le Rheu (R1) 4 - 3 (a.p.) Stade de Paimpol (R2)

Groupe I :

US Granville (N2) 2 - 0 AG Caen (N3)

RC La Flèche (N3) 2 - 3 ESA Linas Montlhéry (R1)

Ancienne Chateau Gontier (R1) 0 - 1 C’Chartres Football (N2)

Bourges Foot (N2) 1 - 1 (3-5 t.a.b.) FC Sablé sur Sarthe (N3)

AC Mûrs-Erigné (R2) 0 - 6 Stade Malherbe Caen (L2)

ES Nanterre (R2) 2 - 0 Stade Lavallois (N1)

AS Montlouis (N3) - AF Vire (N3) : match reporté

CSM Gennevilliers (R2) 0 - 2 Le Mans FC (L2)

Groupe J :

Berrichonne Châteauroux (L2) 1 - 1 (6-7 t.a.b.) Chamois Niortais FC (L2)

FC Challans 85 (N3) 3 - 0 Le Poiré sur Vie (R1)

JS Sireuil (R2) 1 - 7 Les Herbiers Vendée Foot (N2)

US La Baule Le Pouliguen (R2) 0 - 1 Angoulême Charentes (N2)

Niort St Liguaire Ol. (R1) 1 - 3 Vendée Fontenay Foot (N3)

Stade Poitevin FC (N3) 5 - 0 FC Nueillaubiers (R1)

Tours FC (N3) 2 - 0 FC Chauray (R1)

Avenir de Theix (R2) 2 - 3 Red Star FC (N1)