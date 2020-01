Qui dit janvier dit Coupe de France. Deux semaines après la reprise et les 32es de finale, l’une des deux coupes nationales était de retour cette semaine avec les seizièmes de finale. S’il y a eu de nombreuses surprises au tour précédent, il y en a encore eu quelques unes ces derniers jours. Et ça a commencé très fort jeudi soir du côté du Stade du Hameau. Opposé aux Girondins de Bordeaux, le Pau FC, pensionnaire de National 1, a créé l’exploit.

L’équipe entraînée par Bruno Irles a fait plus qu’embêter le club au scapulaire. Poussés en prolongation, les Palois ont trouvé les ressources pour finalement s’imposer grâce à un but de Gueye à la 117e minute (3-2) ! L’autre surprise de ce tour a été réalisée par la formation de National 2, l’ASM Belfort, qui a éliminé l’AS Nancy-Lorraine. Les Belfortains se sont imposés sur le score de 3-1 contre les Nancéiens et vont donc continuer l’aventure dans cette Coupe de France.

Limonest, petit poucet du prochain tour

Sinon, dans l’ensemble, les clubs de Ligue 1 ont plutôt assuré. Hormis les Girondins de Bordeaux, le FC Nantes, battu par l’Olympique Lyonnais à la Beaujoire (3-4), et Nîmes, qui a craqué face à Dijon (0-5), toutes les autres formations de l’élite n’ont pas tremblé. Vendredi soir, au Stade Michel d’Ornano, l’Olympique de Marseille a dû attendre la deuxième période pour disposer de l’US Granville (3-0). L’AS Saint-Etienne et le LOSC ont eu également un peu de mal, respectivement face au Paris FC (3-2) et Gonfreville (2-0).

On retrouvera donc au moins dix équipes de Ligue 1 en huitièmes de finale. Mais malheureusement, la JS Saint-Pierroise ne verra pas le prochain tour. Petit poucet des seizièmes de finale, le club de la Réunion (Régional 1) a chuté samedi en prolongation contre Epinal (1-0). Limonest, qui évolue en National 3, sera donc le petit poucet des 1/8es de finale, dont le tirage au sort aura lieu ce dimanche soir après le match entre le FC Lorient et le PSG. À noter également que l’AS Monaco jouera lundi contre Saint-Pryvé Saint-Hilaire (National 2).

Les résultats des 1/16es de finale :

Pau 3-2 Bordeaux : Name (23e), Jarju (43e), Gueye (117e) ; Maja (41e), De Préville (81e)

Granville 0-3 OM : Alvaro (77e), Radonjic (83e), Payet (90e+2)

Epinal 1-0 JS Saint-Pierroise : Berkane (118e)

Nice 2-1 Red Star : Danilo (26e), Ganago (29e) ; Hamache (90e+2)

Prix-les-Mézières 0-1 Limonest : Rouvière (53e)

ASM Belfort 3-1 Nancy : Grasso (7e), Regnier (73e, 78e s.p) ; Dembélé (25e)

Gonfreville 0-2 LOSC : Rémy (69e), Osimhen (90e+2)

Paris FC 2-3 Saint-Etienne : Ménez (23e), Pitroipa (56e) ; Khazri (31e), Abi (71e), Debuchy (78e)

Angoulème 1-5 Strasbourg : Franco (6e) ; Zohi (34e), Thomasson (36e), Bellegarde (38e), Djiku (43e), Ajorque (82e s.p)

Nantes 3-4 OL : Emond (16e), Louza (82e), Simon (86e) ; Cherki (2e, 9e), Terrier (37e), Dembélé (69e)

Athletico Marseille 0-2 Rennes : Traoré (23e), Raphinha (45e+2)

Dijon 5-0 Nîmes : Cadiz (18e s.p), Mavididi (75e, 90e), Chouiar (79e), Ecuele (86e)

Montpellier 5-0 Caen : Savanier (24e s.p), Laborde (37e), Delort (40e, 64e), Mollet (59e)

Rouen 1-4 Angers : Sidibé (13e) ; Alioui (5e), El Melali (19e, 23e), Bahoken (81e)