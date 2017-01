Quand Nabil Fekir va, tout va. Voilà comment résumer ce 32ème de finale de Coupe de France qui opposait ce dimanche soir l’Olympique Lyonnais au Montpellier Hérault Sporting Club (5-0). Dans un froid glacial, le gaucher a livré un véritable récital, avec à la clé trois passes décisives adressées à Mouctar Diakhaby et Maxwel Cornet (x2) mais aussi un but. De quoi faire regretter à ceux qui n’ont pas voulu braver les températures glaciales de ne pas avoir pris leur courage à deux mains pour rejoindre les quelques 12 000 supporters qui avaient pris place au Parc OL. Car le numéro 18, qui portait le 9 pour un soir, a récité sa partition avec une élégance rare.

Avec 6 occasions créées, plus de 80% de passes réussies, plus de 10 duels gagnés, et 3 centres réussis, le meneur de jeu a été de tous les bons coups, faisant vivre un véritable calvaire à ses adversaires et, a contrario, un dimanche de rêve à ses partenaires. Pour le premier match de l’année 2017, celui qui a vécu une première partie d’exercice en dents de scie a haussé le ton, et démontré à ses détracteurs qu’il fallait compter sur lui dans les semaines à venir. Chose dont l’intéressé n’a, du reste, jamais douté, comme il le confirme lui-même en zone mixte, tout sourire.

Nabil Fekir savoure

« C’est bien pour la confiance, le moral, ça fait grimper les stats ! Maintenant, le but va être d’enchaîner tous les week-ends. À moi de me donner tout le temps à 100%, de travailler à l’entraînement. Je m’entraîne de mon côté et avec le groupe. Je travaille beaucoup pour revenir à mon meilleur niveau. Moi, quand je suis sur le terrain et que je suis bon, je suis le plus heureux du monde. Mais pour ça, il faut travailler. Et puis, on a un groupe de qualité, c’est facile de jouer avec eux », explique l’attaquant de 23 ans, qui a par ailleurs eu le bonheur de devenir père, et qui se sent comme un poisson dans l’eau dans cette position de maître à jouer.

« Moi, j’aime bien. Sur un côté, je ne suis pas à l’aise. Le coach le sait, et essaie le plus souvent possible de me placer dans l’axe », décrypte l’international français (7 sélections, 1 réalisation), satisfait de pouvoir abreuver ses coéquipiers en offrandes : « Marquer ou faire la passe décisive ? C’est le même plaisir. J’essaie d’être au service de l’équipe, d’être décisif. Quand je peux faire marquer un coéquipier, je suis aussi content que si c’est moi qui marque », affirme l’ancien pensionnaire du FC Vaulx-en-Velin, qui n’a « pas le souvenir » d’avoir déjà adressé trois passes décisives dans le même match. Ce dimanche soir, Nabil Fekir était en mode caviar.