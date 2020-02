Ce soir, le Groupama Stadium accueille le deuxième Olympico de la saison (match à suivre sur le live commenté de notre site) ! Vainqueur 2 buts à 1 le 10 novembre dernier dans leur Orange Vélodrome, les Phocéens espèrent cette fois-ci vaincre le signe indien, eux qui n’ont plus gagné en terre rhodanienne depuis 2007. De leur côté, les Gones visent plus que jamais les demi-finales, les coupes nationales étant aujourd’hui le moyen le plus facile pour espérer jouer l’Europe la saison prochaine (ils joueront la finale de la Coupe de la Ligue face au PSG).

Mais cet objectif relève du défi pour un Rudi Garcia incapable de s’imposer face top 4 de la Ligue 1 cette saison et qui ne compte que 13% de victoire en général contre les grosses cylindrées hexagonales. Outre cette statistique, le coach lyonnais devra également se passer des services de Marcelo et de Jean Lucas (suspendus), en plus des blessés de longue date (Depay, Reine-Adélaïde, Solet). Pour le reste, un 4-3-3 est attendu avec Lopes dans les cages.

La série de l’OM en danger

En défense, le très critiqué Andrersen profite de l’absence de Marcelo pour être aligné aux côtés de Denayer. Tete aura la charge du flanc droit, tandis que la petite surprise du jour pourrait être la titularisation de Maxwel Cornet au poste de latéral gauche. Dans l’entrejeu, Tousart est annoncé en sentinelle, derrière Aouar et Caqueret (qui reste en balance avec Thiago Mendes). Enfin, la ligne d’attaque devrait être animée par le trio Toko Ekambi-Dembélé-Terrier. Côté marseillais, André Villas-Boas ne dispose pas d’un groupe élargi, mais il devra malgré tout faire tourner.

Le Portugais déplore en effet pas moins de quatre absents pour ce choc. Caleta-Car et Amavi sont suspendus, tandis que Dario Benedetto et Nemanja Radonjic sont blessés. Sans oublier bien entendu Florian Thauvin. Des défections qui se répercuteront surtout sur le banc des remplaçants puisque plusieurs jeunes ont été appelés. Pour tenter de ne pas briser sa série de 16 matches consécutifs sans défaite, toutes compétitions confondues, AVB devrait miser sur un 4-3-3 avec Mandanda dans les buts, un quatuor Sarr, Gonzalez, Kamara, Sakai en défense. Au milieu, Strootman profite du repositionnement de Kamara en défense pour évoluer avec Rongier et Sanson. Enfin, Lopez, Germain et Payet tenteront de dynamiter l’attaque phocéenne.