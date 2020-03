Une fois n’est pas coutume, il y avait du football français en ce milieu de semaine. Une journée reportée ? Non, pas du tout, une demi-finale de Coupe de France. L’Olympique Lyonnais recevait au Groupama Stadium le Paris Saint-Germain pour une place en finale. Une sorte de répétition puisque les deux formations vont s’affronter en finale de la Coupe de la Ligue dans un peu moins d’un mois (le 4 avril très précisément) au Stade de France, à Saint-Denis.

Mais pour ce qui a été de ce soir, l’OL a fait jeu égal, voire mieux, avec le PSG pendant une heure et l’exclusion de Marçal avec un second carton jaune pour une faute de main dans la surface entraînant un penalty avant d’exploser en vol (1-5). Au coup d’envoi, pas de Di Maria ni d’Icardi, mais bien Neymar et Mbappé. Le Brésilien, suspendu ce week-end contre Dijon, avait expliqué qu’il avait besoin d’enchaîner pour être en forme contre Dortmund le 11 mars prochain. Évidemment, c’est lui qui s’est avancé pour tirer ce penalty et prendre Lopes à contre-pied. Mais était-il en forme ?

Il manque encore un peu de rythme

Pas encore vraiment selon son entraîneur Thomas Tuchel, qui a indiqué que c’était bien d’évoluer encore en Ligue 1 avant Dortmund. « Il est très fort. Il est toujours dangereux et pour lui, le plus important c’est qu’il joue. C’est la clé pour nous pour faire des performances extraordinaires et des résultats extraordinaires. Pour cela, il doit jouer, c’est bien qu’il ait joué 90 minutes. C’est bien aussi qu’on a un autre match à jouer avant Dortmund contre Strasbourg. C’est bien, il a besoin de ça. Il a la capacité de jouer beaucoup et quand il joue beaucoup, il est super fort », s’est enflammé l’Allemand.

Vu des tribunes, on a vu l’Auriverde alterner le très bon et le médiocre. On retiendra cette accélération dévastatrice sur Léo Dubois en fin de première période et un somptueux double-sombréro au milieu du terrain. Mais on a eu peur pour lui quand il boitait bas en rentrant aux vestiaires. Finalement, plus de peur que de mal, mais il semble toujours un peu gras et rapidement épuisé. À J-6, le temps va commencer à presser pour qu’il soit en forme et ne manque pas de rythme...