Le 31 mars 2018, le Paris Saint-Germain dominait l’AS Monaco (3-0) au Matmut-Atlantique de Bordeaux et remportait la huitième Coupe de la Ligue de son histoire. Quasiment dix mois plus tard, un seul des deux finalistes répond présent dans le dernier carré de cette édition 2018-2019 de la Coupe de la Ligue BKT. Opposé à l’En Avant de Guingamp au Parc des Princes, le club de la capitale a en effet chuté hier soir (1-2) ! De son côté, la formation de la Principauté a renversé le Stade Rennais. Menés 1-0, les Asémistes ont égalisé en deuxième période avant de décrocher leur billet lors d’une séance de tirs au but complètement folle (8-7, dernier tir réussi par le gardien Loïc Badiashile).

Mais ces deux équipes qualifiées ne sont pas seules dans le dernier carré. L’EAG et l’ASM sont en effet accompagnés par Strasbourg et les Girondins de Bordeaux. Après avoir sorti l’Olympique de Marseille en huitième de finale, le Racing a éliminé l’Olympique Lyonnais au Groupama Stadium mardi (2-1). Enfin, le club au scapulaire, qui retrouvait Le Havre quelques jours après avoir perdu son 32e de finale de Coupe de France face à cette même équipe normande (0-1), a pris sa revanche en s’imposant sur le même score (1-0) grâce à un but de Samuel Kalu. Les quatre équipes des demi-finales connues, le tirage au sort des demi-finales pouvait avoir lieu.

Contrairement aux quarts de finale, ce tirage du dernier carré avait lieu le lendemain des derniers matches, sur le plateau de « Tout le sport » sur France 3. Tiré en premier, l’En Avant de Guingamp recevra l’AS Monaco au Roudourou. Dans l’autre rencontre, le Racing Club de Strasbourg accueillera les Girondins de Bordeaux à la Meinau. L’ordre de la finale, qui se tiendra au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d’Ascq, devait aussi être défini. Le vainqueur de la deuxième demi-finale (Strasbourg-Bordeaux) affrontera donc sur le papier le gagnant de la première rencontre (EA Guingamp-AS Monaco). Pour rappel, la finale se disputera le 30 mars 2019.

Les demi-finales de Coupe de la Ligue BKT (29 et 30 janvier) :

En Avant de Guingamp vs. AS Monaco

RC Strasbourg vs. Girondins de Bordeaux