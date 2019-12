Cette saison, l’effectif de l’Olympique Lyonnais se réduit semaine après semaine. Dimanche, les Gones ont perdu Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde, tous deux victimes d’une rupture du ligament croisé. Ils ont rejoint une infirmerie qui était déjà occupée par Léo Dubois et Youssouf Koné, tous les deux out pour quelques semaines. Hier, en conférence de presse, Rudi Garcia a annoncé que Marçal et Rafael étaient tous les deux forfaits pour la réception de Toulouse mercredi en Coupe de la Ligue BKT. Malade, Jason Denayer était incertain, lui qui n’a finalement pas été inscrit sur la feuille de match. En revanche, Thiago Mendes, également incertain, était présent dans le groupe et titulaire. Par rapport aux blessures, mais également au calendrier surchargé des Lyonnais, ce dont s’est d’ailleurs plaint Garcia mardi ; le technicien français a fait tourner un peu son effectif. Plusieurs jeunes éléments étaient alignés au coup d’envoi.

Si Maxence Caqueret (plutôt bon face à Rennes), Oumar Solet et Melvin Bard (qui aurait pu avoir sa chance, mais Garcia a préféré aligner Cornet à un poste inédit de latéral gauche, ndlr) étaient sur le banc, Amine Gouiri, Rayan Cherki et Jean Lucas, eux, étaient titulaires face aux Pitchounes. L’occasion pour chacun d’entre eux d’avoir du temps de jeu avec le groupe professionnel et d’essayer de marquer des points aux yeux de Rudi Garcia. Depuis l’arrivée de l’ancien coach de Marseille, Cherki (16 ans) a été convoqué à plusieurs reprises dans le groupe. Il a pu faire ses premiers pas en professionnels (3 apparitions). Beaucoup moins utilisé qu’avec Sylvinho, Jean Lucas, lui, était entré en jeu à trois reprises depuis l’arrivée de Garcia. Enfin, Amine Gouiri, lui, n’était pas utilisé par Sylvinho. Cela a continué avec Rudi Garcia, qui l’a fait entrer 8 minutes face au Zénit. Rappelons que le jeune attaquant, qui avait joué avec la Youth League le même jour un peu plus tôt, avait été appelé à la dernière minute avec les pros suite au forfait de Martin Terrier (virus). Pour Cherki, Jean Lucas et Gouiri, cette rencontre face au TFC était donc très importante, eux qui étaient titularisés pour la première fois de la saison.

Garcia a été satisfait des jeunes

Disponibles, ils ont chacun tenté d’apporter à leur façon en première période. Impliqué, Cherki a beaucoup demandé le ballon, cherchant souvent à créer du jeu et trouver ses partenaires. Il a d’ailleurs été à la base de l’action qui a amené l’ouverture du score de Traoré à la 2e (1-0). Aligné en pointe, Gouiri a beaucoup combiné avec Cherki et Terrier. Il a aussi saisi sa chance à plusieurs reprises (7e, 30e et 33e) sans pour autant trouver la mire. Ce qui n’a pas été le cas de Jean Lucas, qui a marqué d’une frappe puissante à l’entrée de la surface (2-0, 17e). En plus de cela, le Brésilien n’a pas ménagé ses efforts et a apporté de l’agressivité. En deuxième période, Gouiri et Cherki (fauché dans la surface) ont participé à la belle action collective à une touche de balle qui a permis à Terrier de donner une passe décisive pour Traoré (3-1, 57e). Tout juste hors jeu, Cherki, souvent à l’origine des contres, aurait pu s’offrir son premier but en pros dans la foulée (58e). Il est le seul des trois jeunes éléments à avoir terminé la rencontre puisque Gouiri (79e) et Jean Lucas (81e) sont sortis avant la fin.

Conscient qu’il avait une chance à saisir, Jean Lucas s’est montré satisfait au micro d’OLTV. « Je veux d’abord remercier le coach qui m’a donné l’opportunité de jouer. J’ai beaucoup travaillé cette semaine pour cela. J’ai perfectionné mes tirs. J’ai pu aider l’équipe ce soir et cela me fait plaisir. Je me suis très bien intégré à l’OL. Tout se passe bien ici ». Amine Gouiri, lui, a confié : « non, il n’y avait pas de pression. On se connaît très bien. On a des affinités en dehors du terrain. Donc il n’y avait pas de pression. On était très contents d’être titulaires et de jouer beaucoup de minutes. Ça fait du bien ». Puis quand il lui a été demandé s’il pensait avoir marqué des points, il a confié : « ce n’est pas à moi qu’il faut demander mais au coach ». Il a ensuite ajouté : « moi, je me suis trouvé bon et très bien physiquement. J’étais très à l’aise. J’espère avoir marqué des points ». Visiblement, il en a marqué. Tout comme Jean Lucas et Rayan Cherki à écouter Garcia. « Des joueurs ont fait de bonnes choses à l’image de Jean Lucas, d’Amine Gouiri et Rayan Cherki (...). J’ai besoin de tout le groupe. Nous irons à Reims (samedi) pour gagner même si c’est très difficile là-bas. Nous verrons avec quels joueurs. Je travaille avec ce groupe. L’absence de nos deux attaquants, Memphis (Depay) et Jeff Reine-Adélaïde, m’oblige à réfléchir pour savoir quelle est la meilleure équipe à aligner ». Les jeunes, qui ont apporté dans jeu, auront peut-être encore une carte à jouer !