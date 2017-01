Avec 24 réalisations toutes compétitions confondues depuis le début de la saison sous le maillot du Paris SG, Edinson Cavani (29 ans) est sans conteste l’arme fatale n° 1 du club de la capitale. Mais quand l’Uruguayen est en manque de réussite face aux buts adverses (comme ce mercredi contre le FC Metz, el Matador a raté trois occasions très franches - 16e, 35e, 67e - en plus d’autres situations), les Rouge-et-Bleu peuvent compter sur un autre buteur : Thiago Silva (32 ans).

Le défenseur central s’est en effet offert un doublé contre les Grenats (2-0). Deux buts qui envoient le PSG en demi-finales de la Coupe de la Ligue (le tenant du titre affrontera les Girondins de Bordeaux). Deux réalisations presque identiques avec un coup de tête rageur placé à la réception d’un corner botté par Angel Di Maria, lui aussi en bonne forme (27e et 72e). Tout sauf le fruit du hasard selon son coach Unai Emery.

4 buts en 3 matches !

« Les coups de pied arrêtés sont importants, avec (Thiago) Silva mais aussi on le souhaite avec les autres joueurs. C’est une bonne situation de jeu pour chercher des buts », a expliqué le coach espagnol en conférence de presse d’après-match. Déjà buteur contre Bastia (7-0, 32e de finale de Coupe de France), l’international auriverde (60 sélections, 4 buts) a donc récidivé contre les Messins. Mieux, il reste même sur 4 réalisations inscrites sur ses 3 dernières sorties sous la tunique parisienne. De quoi avoir le sourire en zone mixte.

« Je suis vraiment content de marquer encore deux buts, mais cela ne me ressemble pas. On travaille énormément les phases arrêtées à l’entraînement. J’ai eu le bon timing à chaque fois et effectué les bonnes courses, d’abord parce que Di Maria frappe super bien les corners. Et quand tu arrives lancé, c’est forcément beaucoup plus difficile pour les défenseurs adverses », a-t-il lâché, saluant le travail du staff dans sa réussite actuelle. Pourvu que ça dure. Surtout si Edinson Cavani coince à d’autres reprises...