L’Argentine peut y croire. La victoire du Nigéria face à l’Islande vendredi (2-0) permet effectivement à la bande de Lionel Messi de retrouver un espoir de jouer les huitièmes de finale de la compétition. Concrètement, l’Albiceleste devra battre le Nigéria tout espérant un autre résultat qu’une victoire islandaise face à la Croatie. Si l’Islande gagne, il faudra être devant le pays du nord de l’Europe au goal average. Et si au sein du vestiaire on semble avoir retrouvé un certain optimisme, il semblerait qu’une véritable petite révolution ait été menée en interne.

TyC Sports dévoile ainsi des informations pour le moins intéressantes. La relation entre les joueurs et le staff, Jorge Sampaoli en tête de liste, serait totalement brisée, et il n’y aurait aucun possible retour en arrière. Mieux, il y aurait même eu une sorte de coup d’état - facilité par le président de la fédération Claudio Tapia - et Jorge Sampaoli n’aurait plus aucun pouvoir de décision. Sa fonction est désormais celle d’accompagnant du groupe, qui devrait donc prendre les choix sportifs comme la composition d’équipe face au Nigéria !

Mascherano dément des tensions

Présent en conférence de presse ce dimanche, Javier Mascherano s’est exprimé sur ces informations qui circulent en Argentine : « on a eu une réunion pour tenter de trouver des solutions pour sortir de cette situation, nous améliorer et parvenir à nous qualifier pour les huitièmes. Malheureusement, le bruit qu’il y a autour ne nous aide pas. Surtout quand ce bruit fait référence à des différences entre nous et n’appelle pas à l’unité, mais c’est comme ça. On a déjà vécu avec ça par le passé et on essaye de le faire maintenant ».

Claudio Tapia est aussi monté au créneau. « Beaucoup de choses qui se sont dites sont des mensonges, des choses qui ne se passent pas. Ils ont pu voir le staff entraîner et diriger le groupe. Des gens veulent salir l’image de ce groupe », a-t-il lancé, avant de dézinguer, une fois encore, les journalistes. L’Albiceleste devra maintenant répondre sur le terrain, mardi soir face au Nigéria, sous peine que la crise ne devienne historique...