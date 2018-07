Malgré la déception de jouer la petite finale, les Belges et les Anglais avaient le sourire à l’heure de se retrouver sur la pelouse. Toutes les deux voulaient terminer la Coupe du Monde sur une bonne note, les Diables Rouges pouvant même monter sur le podium, une première dans leur histoire. Conscients de l’enjeu, les deux sélectionneurs envoyaient presque leur équipe type. Seul Tielemans prenait la place de Fellaini dans le onze alors que Meunier revenait de suspension sur le côté droit. En face, Southgate faisait davantage tourner avec les présences au coup d’envoi de Jones, Dier, Rose, Loftus-Cheek et Delph. On assistait aussi à un duel à distance entre Lukaku (4 buts) et Kane (6 buts) pour le titre de meilleur buteur de cette édition russe.

C’est la Belgique qui prenait le meilleur départ dans cette rencontre. Après une longue séance de conservation de balle anglaise, Lukaku trouvait Chadli dans la profondeur qui centrait pour Meunier en position d’attaquant dans les six mètres (1-0, 4e). Les Diables ne relâchaient pas leurs efforts mais ils manquaient à plusieurs reprises le but du break. Pickford intervenait brillamment devant De Bruyne (12e) et poussait un ouf de soulagement face à un Lukaku qui venait de manquer son contrôle dans la surface (17e). Encore en vie dans cette rencontre, les Three Lions reprenaient du poil de la bête avec des alertes signées Loftus-Cheek (19e) et Kane (24e).

La Belgique monte sur le podium pour la première fois de son histoire

À l’approche de la pause, les Diables accéléraient à nouveau seulement Stones s’interposait devant une frappe d’Hazard qui partait bien (34e) et la reprise d’Alderweireld passait un rien au-dessus (35e). Seule la sortie sur blessure de Chadli (39e) venait ternir un peu la belle mi-temps des Belges qui regagnaient les vestiaires avec une petite avance au score. L’Angleterre faisait entrer du sang neuf avec Lingard et Rashford qui remplaçaient un Rose, en grosses difficultés, et Sterling. Ces changements faisaient du bien aux Three Lions qui se montraient plus entreprenants dans les 30 derniers mètres adverses. Il y avait notamment ce centre-tir de Lingard que Kane ne pouvait pousser au fond (54e).

Les Belges réagissaient vite avec cette délicieuse passe pour Lukaku qui loupait à nouveau son contrôle alors qu’il se retrouvait seul dans la surface (56e). L’attaquant sortait d’ailleurs peu après, cédant sa place à Mertens (60e). En l’absence d’un point de fixation devant, les Diables avaient plus de mal dans le jeu. Hazard et De Bruyne ne touchaient plus beaucoup de ballons et les Anglais multipliaient les coups de pied arrêtés dans la moitié de terrain belge. Il manquait juste le réalisme (65e, 72e, 74e) alors que d’Alderweireld sauver sur sa ligne devant Dier (70e). Sur la fin, la Belgique commençait à jouer en contre. Au terme d’une attaque éclaire conclu d’une splendide reprise de volée, Meunier échouait sur Pickford (80e). La prochaine était la bonne avec un but signé Hazard (2-0, 82e). La Belgique l’emporte et s’adjuge la 3e place de cette Coupe du Monde, un résultat mérité pour cette sélection.

